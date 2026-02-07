Il Maradona si rinnova per ospitare Euro 2032 | addio alla pista di atletica nasce il 3° anello

Il Maradona si prepara a cambiare volto per ospitare i prossimi Europei del 2032. Il Comune di Napoli ha dato il via libera ai lavori di restyling che coinvolgono l’impianto, con un investimento di circa 200 milioni di euro. La pista di atletica sparirà e al suo posto nascerà un terzo anello, per migliorare gli spazi e le strutture. Il sindaco Gaetano Manfredi ha annunciato che i lavori partiranno a breve, segnando una svolta importante per lo stadio e per le grandi manifestazioni sportive in città.

Lo stadio Diego Armando Maradona s'ha da fare. Napoli non vuole perdere l'opportunità di ospitare Euro 2032. Il comune si sta adoperando affinché il progetto risponda a tutti i requisiti Uefa. Qualche giorno fa è stato proprio il primo cittadino partenopeo, Gaetano Manfredi, ad annunciare via social l'approvazione dei lavori di ristrutturazione dell'impianto di Fuorigrotta: "I tifosi azzurri sanno quanto ci sia bisogno di intervenire sulla struttura per renderla più sicura ed efficiente, all'altezza delle grandi sfide sportive e degli eventi internazionali che attendono la nostra città". Parole che suonano come risposta alla denuncia dei supporters del Chelsea, a Napoli per la sfida di Champions dello scorso 28 gennaio.

