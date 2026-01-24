Si rinnova il laboratorio di IIt e Intellimech dove nasce l' industria del futuro

Il laboratorio congiunto tra Istituto Italiano di Tecnologia e Intellimech si rinnova con un investimento di 5 milioni di euro, prolungando di 11 anni la collaborazione. Il Joiint Lab rappresenta un punto di snodo tra ricerca e industria, favorendo lo sviluppo di tecnologie innovative per l’industria del futuro. Questa partnership rafforza l’impegno nell’innovazione e nella crescita del settore, promuovendo l’interazione tra scienza e applicazioni industriali.

Con un investimento iniziale di 5 milioni di euro, si rinnova per 11 anni l' accordo tra Istituto Italiano di Tecnologia e consorzio privato Intellimech per il laboratorio congiunto Joiint Lab, il ponte tra ricerca e industria nato nel 2020 con l'obiettivo di dare forma alle fabbriche del futuro attraverso l'applicazione della robotica e dell' intelligenza artificiale. Il consolidamento di questo ecosistema pubblico-privato è stato ufficializzato a Bergamo in occasione di un evento organizzato con Confindustria Bergamo, Kilometro Rosso e Università di Bergamo. Il principale obiettivo del primo accordo del 2020 (che ha potuto contare su un investimento di oltre 5 milioni di euro) è stato quello di sviluppare un laboratorio congiunto nel campo della robotica e della meccatronica per applicazioni industriali nell'area di Bergamo, creando un collegamento tra le attività di ricerca svolte nei laboratori di Iit e le esigenze dei partner industriali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

