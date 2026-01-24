Il laboratorio congiunto tra Istituto Italiano di Tecnologia e Intellimech si rinnova con un investimento di 5 milioni di euro, prolungando di 11 anni la collaborazione. Il Joiint Lab rappresenta un punto di snodo tra ricerca e industria, favorendo lo sviluppo di tecnologie innovative per l’industria del futuro. Questa partnership rafforza l’impegno nell’innovazione e nella crescita del settore, promuovendo l’interazione tra scienza e applicazioni industriali.

Con un investimento iniziale di 5 milioni di euro, si rinnova per 11 anni l' accordo tra Istituto Italiano di Tecnologia e consorzio privato Intellimech per il laboratorio congiunto Joiint Lab, il ponte tra ricerca e industria nato nel 2020 con l'obiettivo di dare forma alle fabbriche del futuro attraverso l'applicazione della robotica e dell' intelligenza artificiale. Il consolidamento di questo ecosistema pubblico-privato è stato ufficializzato a Bergamo in occasione di un evento organizzato con Confindustria Bergamo, Kilometro Rosso e Università di Bergamo. Il principale obiettivo del primo accordo del 2020 (che ha potuto contare su un investimento di oltre 5 milioni di euro) è stato quello di sviluppare un laboratorio congiunto nel campo della robotica e della meccatronica per applicazioni industriali nell'area di Bergamo, creando un collegamento tra le attività di ricerca svolte nei laboratori di Iit e le esigenze dei partner industriali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Si rinnova il laboratorio di IIt e Intellimech dove nasce l'industria del futuro

Droni, stampanti 3D e laser scanner: all'università nasce un laboratorio per l'architettura del futuroL’università di Palermo inaugura un nuovo laboratorio dedicato all’architettura del futuro, all’interno del dipartimento di Architettura (Darch).

Leggi anche: Milan, si guarda al Futuro: il giovane Sala rinnova il contratto nel giorno del suo compleanno

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Si rinnova il laboratorio di IIt e Intellimech dove nasce l'industria del futuro; Medicina di laboratorio: si punta su innovazione tecnologica e sostenibilità; Mirandola Startup Ready: dalle idee alle imprese del futuro; Il concorso per trasformare il paesaggio boschivo del Trentino in un laboratorio artistico a cielo aperto.

Si rinnova il laboratorio di IIt e Intellimech dove nasce l'industria del futuroCon un investimento iniziale di 5 milioni di euro, si rinnova per 11 anni l'accordo tra Istituto Italiano di Tecnologia e consorzio privato Intellimech per il laboratorio congiunto Joiint Lab (ANSA) ... ansa.it

Medicina di laboratorio: si punta su innovazione tecnologica e sostenibilitàSi rinnova il consiglio direttivo della società scientifica SIBioC. Intervista alla presidente Sabrina Buoro sugli obiettivi per i prossimi due anni ... repubblica.it

Il fascino non ha scadenza e la bellezza è un rito che si rinnova ogni giorno. Durante il laboratorio "Il bello delle nonne", l’educatrice Valeria si prende cura di Micaela applicando il suo smalto preferito. Un gesto semplice che racchiude un messaggio important - facebook.com facebook