Un passeggero di un volo American Airlines ha condiviso un episodio insolito, raccontando di aver assistito a una passeggera che si è tolta scarpe e calzini, appoggiando i piedi nudi sul sedile accanto a lui. Un comportamento che ha suscitato sorpresa e domande sul comportamento in situazioni di viaggio. In questo testo si analizzeranno le possibili reazioni e le norme di comportamento a bordo di un aereo.

“Si è tolta scarpe e calzini, cosa avreste fatto voi?”. Questo è il dilemma di un passeggero di un volo American Airlines, che ha raccontato l’incubo vissuto durante un volo. Come riportato dal Daily Dot, dopo essersi seduto al suo posto e aver allacciato le cinture, Jeff Olson – l’utente che ha raccontato la storia sul social network Threads – ha notato qualcosa di insolito: “La mia vicina di posto si è tolta scarpe e calzini e ha appoggiato i piedi nudi sul sedile accanto al mio ” sottolineando “a meno di due centimetri da me”. Olson ha scattato una foto in cui si vede una pianta del piede della donna molto vicina alla gamba del passeggero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Si è tolta le scarpe, i calzini e ha appoggiato i piedi nudi sul sedile accanto al mio. Un comportamento selvaggio, voi che avreste fatto?”: il passeggero di un aereo American Airlines si sfoga

Leggi anche: “Quando il passeggero accanto a me si è alzato ho visto la cacca sul sedile e su di lui, sono stato a ‘marinarmi’ nella puzza cinque ore”: la compagnia aerea si scusa e offre un risarcimento

Leggi anche: “Hanno detto che non credevano al mio infortunio e mi hanno chiesto di fargli vedere le lastre. Mi ha fatto male per la mancanza di rispetto”: Francesca Fialdini si sfoga ed escono i nomi di chi sospetta di lei

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Scarpe basse con calzini colorati, la combo controversial chic più cool dell'autunno 2025 - In autunno i calzini sono gli alleati per eccellenza delle scarpe, e meritano un intero cassetto a loro nome. vogue.it

Zoe Cristofoli è tornata a parlare del turbolento addio del suo fidanzato Theo al Milan la scorsa estate Lad Hernandez si è tolta qualche sassolino dalla scarpa lanciando frecciatine mirate Leggete di più nel link nei commenti - facebook.com facebook