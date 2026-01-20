Durante un atterraggio all’aeroporto di Orlando, in Florida, un aereo della United Airlines ha perso una ruota. L’incidente ha generato preoccupazioni tra i passeggeri, ma non si registrano feriti. L’evento è attualmente sotto indagine per accertare le cause e garantire la sicurezza dei voli futuri.

Paura all'aeroporto di Orlando, in Florida, dove un aereo della United Airlines ha perso una ruota durante le fasi di atterraggio. Sono stati momenti di altissima tensione, perché un incidente del genere avrebbe potuto portare a drammatiche conseguenze. Per fortuna la situazione si è risolta senza problemi. L'episodio si è verificato lo scorso 18 gennaio, intorno alle 12.35. L'Airbus A321neo della United Airlines (volo UA2323) partito da Chicago O'Hare e diretto allo scalo internazionale di Orlando, si è visto costretto a effettuare un atterraggio brusco a causa delle forti raffiche di vento presenti (fino a circa 87 kmh). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Aereo perde la ruota durante l'atterraggio: paura a bordo di un volo della United Airlines. Cosa è successo

L'aereo perde una ruota durante l'atterraggio: immagini choc dallo scalo di Orlando (Florida) - Le autorità competenti stanno indagando per capire che cosa possa aver portato al distacco di una ruota. ilgiornale.it