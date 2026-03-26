Nasce FumettoLAB - Una matita per tutti

L’Associazione Autismo Arezzo ha annunciato il lancio di “FumettoLAB”, un progetto rivolto a persone di tutte le età. Il percorso mira a promuovere l’espressione creativa attraverso il fumetto, offrendo uno spazio aperto in cui si può sperimentare e sviluppare il proprio talento. L’iniziativa si svolgerà nella città di Arezzo a partire dalla fine di marzo.

Arezzo, 26 marzo 2026 – L’Associazione Autismo Arezzo lancia “ FumettoLAB”, un percorso creativo aperto a tutti, pensato per stimolare l’incontro e valorizzare il talento attraverso il linguaggio universale del fumetto. Il laboratorio, condotto dalla disegnatrice Michela Frare, rappresenta un’occasione unica per avvicinarsi al disegno umoristico e alla narrazione visiva, strumenti capaci di parlare a tutte le età e di superare ogni distanza, culturale e sociale. “FumettoLAB” preved e cinque incontri, a partire da venerdì 10 aprile 2026, con cadenza bisettimanale. Queste le altre date: 24 aprile, 8 e 22 maggio, 5 giugno). Gli incontri si terranno dalle 16 alle 19 presso la sede dell’associazione in via Ticino 6 ad Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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