La teoria della matita marrone suggerisce che per ottenere un look nude perfetto non siano necessari molti prodotti, ma solo una semplice matita occhi di colore marrone. Secondo questa idea, basta usare una matita marrone per definire gli occhi e completare il trucco senza ricorrere a ombretti, contouring o terre abbronzanti. La proposta mette in discussione le tecniche tradizionali di make-up.

Brown Pencil Theory, in cosa consiste? Seconda questa teoria un singolo cosmetico è tutto ciò che serve per creare un make-up nude da pro, con tanto di viso scolpito e senza imperfezioni. I truccatori adottano questo trucco da anni perché ci sono tantissimi modi per usare una matita marrone. Ma funziona davvero solo se la tonalità è quella giusta e la formula è abbastanza cremosa da poter essere perfettamente sfumabile. Insomma, se ci affidiamo alla Brown Lip Pencil Theory, una buona matita marrone non dovrebbe essere considerata solo un eyeliner o un prodotto per sopracciglia, ma anche un ombretto e un cosmetico per il counturing. Il marrone, più morbido del nero e più organico del beige, dialoga così con l’incarnato disegnando ombre credibili, mai artificiose. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Brown Pencil Theory, e se Hailey Bieber avesse ragione e bastasse solo una matita marrone per un perfetto make-up nude?

