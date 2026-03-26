Narcotraffico 2.0 gli stupefacenti spediti via posta | maxi sequestro tra Pescara e Roma FOTO

Tra Pescara e Roma sono stati sequestrati ingenti quantitativi di droga nascosti in pacchi inviati tramite corrieri di servizi di spedizione. Le indagini hanno portato alla scoperta di una rete di traffico che utilizza il canale postale, evitando i metodi tradizionali come i trasporti su strada con veicoli appositamente modificati. Le forze dell'ordine hanno sequestrato diverse spedizioni sospette e identificato i soggetti coinvolti.

La guardia di finanza ha sequestrato diversi plichi postali contenenti complessivamente 20 chilogrammi di cocaina purissima e 5 chilogrammi di hashish Non più solo tir con doppifondi o corrieri pronti a rischiare la vita: le nuove rotte del narcotraffico scelgono la via, apparentemente anonima, dei servizi di spedizione espressi. È quanto emerso dall’ultima operazione congiunta portata avanti dai Comandi provinciali della guardia di finanza di Roma e Pescara, che ha portato all'intercettazione, nella Capitale, di un ingente carico di stupefacenti destinato al mercato del Lazio e dell’Abruzzo. Le Fiamme Gialle hanno individuato e sequestrato, successivamente convalidato dall’autorità giudiziaria, diversi plichi postali contenenti complessivamente 20 chilogrammi di cocaina purissima e 5 chilogrammi di hashish. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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