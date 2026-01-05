Maxi sequestro di stupefacenti in Abruzzo | i 100 chili di droga trovati erano nascosti in casa tra rimessa e giardino

Venerdì 2 gennaio nel Teramano è stato effettuato un importante sequestro di oltre 100 chili di stupefacenti, tra hashish ed eroina. La droga, nascosta tra una rimessa e il giardino di una abitazione, ha portato all’arresto di una persona. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di sostanze illegali nella regione.

Forniti i dettagli sul maxi-sequestro di stupefacenti avvenuto nel Teramano venerdì 2 gennaio che ha portato a un arresto e il ritrovamento di oltre 100 chili di sostanze stupefacenti e nello specifico, hashish ed eroina. A riportarli è l’agenzia LaPresse. L’operazione è stata condotta a Nereto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Maxi sequestro di stupefacenti in Abruzzo: i 100 chili di droga trovati erano nascosti in casa, tra rimessa e giardino Leggi anche: Maxi sequestro di droga a Milano: oltre 700 chili nascosti in un autonoleggio Leggi anche: Sei chili di droga nascosti nel bosco. Maxi sequestro: albanese in carcere Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Trovato in possesso di oltre 100 kg di stupefacenti: arrestato dalla polizia; VAL VIBRATA: MAXI SEQUESTRO DI 100 CHILI DI DROGA, INDAGINI SU ATTIVITA' IN ABRUZZO MAFIA ALBANESE; Maxi sequestro di stupefacenti in Abruzzo: i 100 chili di droga trovati erano nascosti in casa, tra rimessa e giardino; Maxi sequestro di droga in Val Vibrata: oltre 100 chili trovati in un alloggio, arrestato 33enne. Abruzzo, maxi sequestro di droga a Nereto: arrestato un cittadino albanese - La polizia di Teramo ha fatto irruzione nell’abitazione di un cittadino albanese che è finito in manette per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. tg.la7.it

Maxi sequestro di droga a Nereto - “Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle. abruzzoindependent.it

VAL VIBRATA: MAXI SEQUESTRO DI 100 CHILI DI DROGA, INDAGINI SU ATTIVITA’ IN ABRUZZO MAFIA ALBANESE - Come riporta Ansa, la squadra mobile di Teramo in Val Vibrata ha arrestato un cittadino albanese 33enne per detenzione di ... abruzzoweb.it

Maxi sequestro di droga a Nereto La notizia apparsa questa mattina sulla stampa, relativa al sequestro di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti nel comune di Nereto, colpisce e impone una riflessione profonda. Desidero innanzitutto esprimere il mio p - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.