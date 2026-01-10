Tennis Lorenzo Sonego rinuncia al torneo di Auckland e si concentra sugli Australian Open

Lorenzo Sonego ha annunciato la sua rinuncia al torneo di Auckland, in Nuova Zelanda, che si svolgerà dal 12 gennaio. Dopo l’eliminazione a Hong Kong, il giocatore italiano preferisce concentrarsi sulla preparazione per gli Australian Open, mantenendo un approccio strategico e mirato alla stagione principale del tennis.

Lorenzo Sonego, dopo l'eliminazione di Hong Kong, ha deciso di cancellarsi dal tabellone del torneo di Auckland (Nuova Zelanda) che prenderà il via il 12 gennaio prossimo. Il tennista torinese, quindi, sceglie di concentrarsi verso gli Australian Open che scatteranno domenica 18 gennaio laddove dovrà difendere i quarti di finale della scorsa edizione, quando venne poi sconfitto da Ben Shelton. Lorenzo Sonego ha scelto di evitare il torneo di Auckland anche per altri due motivi. In primis per evitare il lungo trasferimento fino alla Nuova Zelanda, quindi tenendo a mente che i punti da difendere in quel torneo sarebbero stati appena 25.

