napoli svolta figc dopo il blocco del mercato di gennaio

La FIGC ha deciso di bloccare il mercato di gennaio, modificando le regole per le prossime sessioni. La decisione arriva dopo le restrizioni imposte, senza che siano state annullate le azioni già compiute nel mercato passato. La scelta riguarda specificamente le modalità di trasferimento e le tempistiche di mercato, influenzando le strategie delle squadre nei mesi successivi.

La decisione della FIGC cambia il quadro. Ma non cancella ciò che è successo nei mesi scorsi. Il caso legato al mercato bloccato del Napoli a gennaio resta infatti uno dei temi più discussi della stagione azzurra. A tornare sulla vicenda è Il Mattino, che ricostruisce gli effetti del vecchio sistema sul club di Aurelio De Laurentiis. Il nodo era rappresentato dal principio del “saldo zero”, che aveva impedito alla società di intervenire in entrata nonostante una base economica molto solida. Il paradosso, secondo questa lettura, stava proprio qui: il Napoli disponeva di risorse importanti, con 174 milioni di euro in riserva, ma non poteva utilizzarle per aggirare il blocco imposto dai parametri allora in vigore. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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