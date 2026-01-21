mercato napoli possibile svolta figc sul blocco del saldo zero

Il mercato invernale del Napoli potrebbe beneficiare di una nuova disposizione da parte della FIGC riguardo al blocco del saldo zero. Questa eventuale modifica potrebbe influire sulle strategie di rafforzamento della squadra, offrendo nuove opportunità di mercato in questa fase conclusiva. La situazione resta in evoluzione e sarà importante monitorare gli sviluppi ufficiali per comprendere appieno le implicazioni per il club partenopeo.

Il mercato invernale del Napoli potrebbe vivere una svolta inattesa proprio nella sua fase decisiva. Finora il club azzurro ha operato con grande cautela, vincolato dal rispetto dell’indicatore del costo del lavoro allargato che ha imposto, di fatto, una strategia a saldo zero: prima cedere, poi eventualmente intervenire in entrata. In questo quadro si inseriscono le possibili uscite di Noa Lang e Lorenzo Lucca, considerate funzionali a liberare margini economici. Lo scenario, però, rischia di cambiare rapidamente. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, nella giornata odierna è in programma un consiglio straordinario della FIGC, convocato su richiesta urgente della Lega Serie A, con l’obiettivo di rivedere proprio le limitazioni che stanno incidendo sull’operatività di diversi club. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Lunedì 26 al consiglio Figc possibile svolta nel mercato del Napoli che potrebbe investire soldi importanti a gennaioIl consiglio federale della Figc, previsto per lunedì 26, potrebbe segnare un cambiamento significativo per il mercato del Napoli.

