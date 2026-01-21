Lunedì 26 al consiglio Figc possibile svolta nel mercato del Napoli che potrebbe investire soldi importanti a gennaio
Il consiglio federale della Figc, previsto per lunedì 26, potrebbe segnare un cambiamento significativo per il mercato del Napoli. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira su X, la riunione potrebbe rappresentare una svolta importante, con il club pronto a investire risorse rilevanti a gennaio. Restano da chiarire i dettagli, ma l’attenzione è alta su eventuali novità legate alle strategie di mercato del club partenopeo.
Nicolò Schira lancia la bomba su X: al prossimo consiglio federale potrebbe arrivare la svolta per il mercato del Napoli. Scrive che la Lega #SerieA chiederà di poter far utilizzare ai propri club la liquidità accantonata negli anni precedenti. Se la richiesta passasse, il Napoli potrebbe investire somme importanti. Certo senza Champions, diventa dura investire per il Napoli. De Laurentiis ha speso tanto quest’estate, magari male ma ha speso tantissimo. Ecco cosa scrive il giornalista esperto di mercato: Possibile svolta nel mercato del #Napoli: nel prossimo Consiglio Federale la Lega #SerieA chiederà di poter far utilizzare ai propri club la liquidità accantonata negli anni precedenti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
