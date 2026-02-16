Ravenna | Medici nel mirino per certificati contestati flash mob di sostegno e polemiche politiche infiammano il caso

A Ravenna, sei medici del reparto di Malattie Infettive sono finiti sotto indagine dopo aver rilasciato certificati medici che, secondo le autorità, potrebbero aver impedito il rimpatrio di alcuni stranieri irregolari. La vicenda ha scatenato proteste e un flash mob di cittadini che sostengono i medici, mentre il dibattito pubblico si infiamma tra accuse e difese. La situazione si è complicata ulteriormente con le polemiche politiche che si sono accese nel corso delle ultime ore.

Medici nel Mirino a Ravenna: Inchiesta per Certificati e Flash Mob di Solidarietà. Ravenna è al centro di una polemica che coinvolge sei medici del reparto di Malattie Infettive dell'ospedale locale, accusati di aver rilasciato certificati medici che potrebbero aver ostacolato le procedure di rimpatrio di cittadini stranieri irregolari. Oggi, 16 febbraio 2026, è previsto un flash mob di sostegno ai medici, mentre un'iniziativa analoga si terrà a mezz'ora di distanza al Bufalini di Cesena. La vicenda ha rapidamente assunto contorni politici, con reazioni contrastanti tra le diverse forze politiche.