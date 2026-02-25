Ecco cosa c’è scritto davvero Sanremo 2026 scoppia il caso sulla giacca di Ermal Meta | il significato ed è polemica

Da tvzap.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
ecco cosa c8217232 scritto davvero sanremo 2026 scoppia il caso sulla giacca di ermal meta il significato ed 232 polemica
© Tvzap.it - “Ecco cosa c’è scritto davvero”. Sanremo 2026, scoppia il caso sulla giacca di Ermal Meta: il significato ed è polemica

Il Festival di Sanremo 2026 è entrato nel vivo con la prima serata al Teatro Ariston, che si è conclusa con una scaletta scorrevole e diversi momenti in evidenza. Tra gli artisti presenti, Serena Brancale ha portato un brano dedicato alla madre scomparsa, mentre sul palco si sono alternati anche Can Yaman, Arisa, Levante, Fulminacci e le Bambole di Pezza. Sanremo 2026, il brano di Ermal Meta e il riferimento al dramma di Gaza. Nel corso della serata, Ermal Meta ha proposto la canzone “Stella stellina”, interpretata da parte del pubblico come un riferimento al conflitto e al dramma di Gaza. Il pezzo si presenta come una composizione dai toni essenziali, impostata come una preghiera laica e una ninna-nanna dolorosa, con sonorità mediorientali e una produzione firmata da Dardust. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Leggi anche:
“Ecco cosa c’è scritto”. Sanremo 2026, la giacca di Ermal Meta innesca dibattiti e polemiche
Ermal Meta canta “Stella stellina” – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026

Tutti i cantanti di Sanremo 2026 al Quirinale (Fedez, Masini, Arisa, Pausini, Ermal Meta, Dargen)

Video Tutti i cantanti di Sanremo 2026 al Quirinale (Fedez, Masini, Arisa, Pausini, Ermal Meta, Dargen)

Temi più discussi: La Generazione Zeta scopre il fascino dei fornelli: addio app di incontri? Ecco cosa c'è da sapere; Piazza Affari: le utility tremano dopo il decreto Bollette, ma ecco cosa c’è dietro le nuove regole sull’energia; Ecco cosa c’è di vero dietro alle mode dei food blogger. Dalle app di digiuno intermittente alla dieta mediterranea in chiave social; Facce e storie meravigliose: ecco cosa sono stati i Giochi.

Ermal Meta, la verità sulla malattia e cosa c’entra sua figlia: ecco cosa c’è da sapereErmal Meta, tra famiglia, vita privata, musica e difficoltà superate: il percorso umano e la storia di resilienza del cantautore. donnapop.it

Tutti parlano di bonus nonni 2026: ecco cosa c’è davvero (senza bufale)Se stai cercando bonus nonni 2026, probabilmente hai visto titoli che promettono soldi ai nonni per tenere i nipoti. Nel 2026, però, la situazione è questa: la misura che molti confondono con bonus ... nostrofiglio.it