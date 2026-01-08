Napoli Servizi gestirà le case del Comune fino al 2027 Le affissioni pubblicitarie saranno privatizzate

Napoli Servizi continuerà a gestire le proprietà comunali fino al 2027, con la privatizzazione delle affissioni pubblicitarie. Inoltre, il Comune ha affidato a Napoli Servizi, fino al 2030, il servizio di gestione globale che comprende manutenzioni, scuole, strade e lo Stadio Maradona. Questa collaborazione mira a garantire un servizio efficiente e integrato per le strutture e le infrastrutture della città.

Napoli Servizi lascia la gestione delle case, nasce Napoli Patrimonio - Napoli Servizi perderà il ramo d'azienda del patrimonio che confluirà nella nuova partecipata che il Comune si appresta a varare e che si chiamerà Napoli Patrimonio. ilmattino.it

Napoli Servizi, De Magistris - In arrivo un direttore generale e un responsabile delle risorse umane, addetto ai rapporti con il personale e i sindacati. ilmattino.it

stop al parcheggio. Sindacati sul piede di guerra: "Servizi a rischio" #Napoli - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.