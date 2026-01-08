Napoli Servizi gestirà le case del Comune fino al 2027 Le affissioni pubblicitarie saranno privatizzate
Napoli Servizi continuerà a gestire le proprietà comunali fino al 2027, con la privatizzazione delle affissioni pubblicitarie. Inoltre, il Comune ha affidato a Napoli Servizi, fino al 2030, il servizio di gestione globale che comprende manutenzioni, scuole, strade e lo Stadio Maradona. Questa collaborazione mira a garantire un servizio efficiente e integrato per le strutture e le infrastrutture della città.
Il Comune affida in house a Napoli Servizi le attività global service fino al 2030: si occuperà di manutenzioni, scuole e strade e Stadio Maradona. Ma non farà più la cura del verde. Esternalizzate pubblicità e affissioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
