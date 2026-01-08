Acqua non potabile e pressione bassa scontro tra Comune e Itl

Si è tenuto presso la sede dell’Ente Idrico Campano a Napoli un incontro tra il Comune di Santa Maria a Vico e Itl, in risposta alla richiesta del 23 dicembre. Il confronto ha riguardato la non conformità dei parametri di nitrati nell’acqua delle frazioni Maielli e Priori, con particolare attenzione alle problematiche legate alla qualità dell’acqua potabile e alla pressione idrica nel territorio.

Si è svolto, presso la sede di Napoli dell'Ente Idrico Campano (EIC), il tavolo tecnico richiesto lo scorso 23 dicembre dal Comune di Santa Maria a Vico in merito alla non conformità del parametro nitrati nell'acqua erogata nelle frazioni Maielli e Priori. L'incontro, presieduto dal direttore.

