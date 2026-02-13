Lavori complessi | l' assessore Cosenza sul cantiere della Linea 6 a piazzale Tecchio

L’assessore alle Infrastrutture del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, ha condiviso su Facebook le ultime novità sul cantiere della Linea 6 a piazzale Tecchio, dove sono in corso lavori complessi e prolungati. Durante un sopralluogo recente, ha osservato che le operazioni richiedono strumenti specializzati e coinvolgono decine di operai, per garantire la sicurezza e la precisione dell’intervento.

Intanto assicura: "Il programma per apertura pomeridiana-feriale va avanti. nonostante le estreme difficoltà ed i treni super datati” L'assessore alle Infrastrutture del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, ha postato su Facebook degli aggiornamenti sui lavori alla Linea 6 che stanno proseguendo a piazzale Tecchio. “Lavori complessi. Stazione Deposito Linea 6, Piazzale Tecchio - Mostra d’Oltremare. Mentre la Linea va e sopra c’è il complicato Cantiere, anche il deposito officina sottostante è oggetto di importanti lavorazioni. Che si traducono in un cantiere stretto e lungo e che elimina un binario.🔗 Leggi su Napolitoday.it Incidente a Fuorigrotta, grave un pedone schiacciato fra le auto in piazzale Tecchio Travolto a piazzale Tecchio da un'auto, muore dopo 10 giorni di ricovero in ospedale A Fuorigitta, un vigilante di 63 anni è stato investito da un'auto guidata da un 21enne il giorno di Santo Stefano in piazzale Tecchio. Argomenti discussi: E-R. Firmato tra le polemiche l’Air mmg. De Pascale e Fabi: Risultato raggiunto con sforzo e la collaborazione; Ospedale di Rovereto, un nuovo angiografo per la cardiologia; Dovevano chiudere nel 2024: i lavori infiniti sull'Autopalio diventano un caso in Regione; Scuole: 500mila euro per i lavori in due istituti, le tempistiche. Lavori complessi: l'assessore Cosenza sul cantiere della Linea 6 a piazzale TecchioIntanto assicura: Il programma per apertura pomeridiana-feriale va avanti… nonostante le estreme difficoltà ed i treni super datati ... napolitoday.it Amatrice, procedono i lavori per Casa Futuro: la rinascita a 10 anni dal terremotoLeggi su Sky TG24 l'articolo Amatrice, procedono i lavori per 'Casa Futuro': la rinascita a 10 anni dal terremoto ... tg24.sky.it Conclusi i lavori complessi sul collettore principale, con ammodernamento di rete fognaria e acquedotto e continuità dei servizi garantita #Verucchio #Attualita x.com Il 12 febbraio 1981 usciva "Moving Pictures" dei Rush. "Tutto Moving Pictures è costituito da felici sintesi tra episodi melodici, aggressivi e complessi, sorta di ricapitolazione dei precedenti lavori con aggiunte alcune nuove soluzioni; suonato in modo preciso e - facebook.com facebook