Napoli Neres ancora fermo | le ultime non sono positive

A Napoli, l’attaccante David Neres continuerà a rimanere fuori dal campo per almeno un altro mese a causa di un infortunio alla caviglia. Sebbene il giocatore cammini normalmente, lo staff medico ha segnalato che i tempi di recupero sono prolungati e permane il rischio di ricaduta. La sua ripresa sembra ancora lontana e non ci sono indicazioni su un possibile ritorno in campo a breve.

David Neres non tornerà in campo prima di un mese. L’attaccante azzurro, fermo per l’infortunio alla caviglia, cammina regolarmente ma i tempi di recupero rimangono lunghi e il rischio di ricaduta preoccupa lo staff medico del Napoli. Neres: la caviglia che non accenna a guarire. Come rivela Il Mattino, il brasiliano prosegue il percorso riabilitativo lontano dai compagni. Le condizioni generali migliorano giorno dopo giorno, ma la prudenza resta d’obbligo. Lo staff medico non vuole correre rischi: una ricaduta in questa fase compromettrebbe seriamente la stagione di Neres e costringerebbe a riavviare l’intero ciclo di recupero. L’ottimismo iniziale ha ceduto il passo a una valutazione realistica dei tempi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, Neres ancora fermo: le ultime non sono positive Articoli correlati Leggi anche: Infortunio Neres, cosa filtra in vista di Juventus Napoli: non ci sono buone notizie. Le ultime da Castel Volturno Leggi anche: Napoli, le ultime di formazione: Elmas e Neres titolari, riposano Lobotka e Politano I NEVER LEFT: semplicemente DAVID NERES #romanapoli #neres #golneres #napoli Altri aggiornamenti su Napoli Neres ancora fermo le ultime non... Temi più discussi: Bollettino infortuni Napoli: quando tornano Di Lorenzo, Lobotka e Neres? Le date esatte e il piano di Conte; Situazione infortuni- Conte potrebbe ritrovare tre pedine fondamentali per metà aprile, pronti al rientro Di Lorenzo, Vegara e Neres; Conte a DAZN: Abbiamo messo pressione a chi ci sta davanti, ma l'obiettivo è la Champions! Difficile recuperare Neres per queste ultime partite; Napoli, il punto sull’infermeria: Neres, Di Lorenzo e Vergara out a Parma, verso il no anche Rrahmani. Il Mattino – Infortunio Neres, servirà un altro mese perché venga riaggregato al gruppoDavid Neres tornerà in gruppo tra un mese, così da evitare nuove ricadute. Lo riporta l'edizione odierna de Il Mattino ... mondonapoli.it Napoli, quando torna Neres dall’infortunio: due date nel mirinoInfortunio Neres - Novità in casa Napoli sul rientro di Neres dopo il lungo stop: due le date cerchiate in rosso ... fantamaster.it ULTIM'ORA LUKAKU LA DECISIONE FA INFURIARE IL NAPOLI - facebook.com facebook Napoli, Lukaku rimane in Belgio: decisione non condivisa col Napoli x.com