Napoli le ultime di formazione | Elmas e Neres titolari riposano Lobotka e Politano

Il Napoli si prepara a sfidare il Parma oggi alle 18:30, nel recupero della 16ª giornata di campionato. In vista della partita, le ultime notizie di formazione indicano Elmas e Neres come titolari, mentre Lobotka e Politano riposano. La squadra si presenta con alcune variazioni rispetto alle scorse uscite, in un match importante per mantenere la posizione in classifica.

Il Napoli affronterà il Parma in campionato oggi alle 18:30, per il recupero della 16esima giornata. Napoli, le ultime di formazione in vista del match col Parma. Secondo le ultime notizie di Sky Sport, questa dovrebbe essere la formazione azzurra: Milinkovic-Savic; Rrahmani, Beukema, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Lang. Non Olivera e Mazzocchi dunque, come era stato riportato dall’emittente in precedenza, ma Spinazzola dovrebbe essere riconfermato a sinistra. Per quanto riguarda la fascia destra, ci sarà Di Lorenzo, con Beukema ancora titolare. Buongiorno sostituirà Juan Jesus squalificato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

