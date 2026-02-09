Sanremo 2026 Conti ha l’asso nella manica | ecco chi arriva al posto di Pucci

Questa mattina si sono fatte strada le prime indiscrezioni sul palco di Sanremo 2026. Manca poco al debutto e già si parla di cambiamenti importanti, in particolare per quanto riguarda il conduttore Andrea Pucci. Secondo alcune fonti, potrebbe essere sostituito da un nome di spicco che Conti avrebbe in mente come suo partner di questa edizione. La conferma ufficiale ancora non c’è, ma l’attenzione resta alta tra gli appassionati.

Svelato chi prenderà il posto di Andrea Pucci a Sanremo 2026 Manca ormai pochissimo al debutto del Festival di Sanremo. Manca ormai pochissimo al debutto del Festival di Sanremo 2026 e l’atmosfera si fa rovente non solo per la musica, ma per i continui colpi di scena nel cast. Le recenti bufere mediatiche hanno infatti spinto Andrea Pucci, inizialmente blindato dal direttore artistico Carlo Conti, a rassegnare il proprio ritiro dalla kermesse. La decisione è giunta a seguito delle pesanti contestazioni riguardanti alcuni sketch passati dell’attore, ritenuti non in linea con lo spirito attuale della manifestazione. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Sanremo 2026, nuova sorpresa di Carlo Conti: arriva Andrea Pucci ed è polemicaIl cast di Sanremo 2026 continua a prendere forma e Carlo Conti sorprende ancora. Dopo la conferma di Lillo Petrolo per la seconda serata del Festival, il direttore artistico ha annunciato un nuovo ... comingsoon.it

Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia alla co-conduzione dopo le polemiche: Gli insulti sono inaccettabili, il termine fascista non dovrebbe esistereIl comico rinuncia alla co-conduzione del Festival dopo le polemiche: Nel 2026 il termine fascista non dovrebbe esistere più ... ilfattoquotidiano.it

Andrea Pucci rinuncia a Sanremo tra insulti, minacce e polemiche Dopo insulti e minacce Andrea Pucci rinuncia a Sanremo: ringrazia Carlo Conti e la Rai e lancia un appello a superare fascismo, omofobia e razzismo Leggi l’articolo completo al link nel primo facebook

Complimenti a Carlo Conti, dopo quella che non canta Bella ciao e lo stalker canterino amico di Giorgia, sul palco di Sanremo abbiamo anche Andrea Pucci, quello che fa bodyshaming su Elly Schlein, battute omofobe e finezze varie. È un bel presidente! x.com