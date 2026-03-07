L’asso nella manica di Chivu per battere il Milan | titolare…

Denzel Dumfries tornerà titolare nella partita contro il Milan dopo aver superato un lungo infortunio che ne aveva rallentato il rientro. Dopo un periodo di adattamento, il difensore olandese si appresta a riprendere il suo ruolo sulla fascia destra dell’Inter, mentre Chivu ha deciso di puntare su di lui come elemento chiave per affrontare la sfida.

Dopo un periodo di comprensibile rodaggio, dovuto al lungo stop per infortunio, Denzel Dumfries si prepara a riprendersi la fascia destra dell’Inter. L’esterno olandese dovrebbe aumentare gradualmente il proprio minutaggio a partire proprio dal derby contro il Milan. “ Dumfries ormai pronto a riprendersi la fascia. Asso nella manica col Milan ”, titola questa mattina La Gazzetta dello Sport, sottolineando come il recupero dell’ex PSV rappresenti una risorsa preziosa per Cristian Chivu. A quanto pare stanno salendo le quotazioni di Dumfries titolare domani nel derby. Chivu ha avuto segnali incoraggianti già contro il Como. A quattro mesi dall’infortunio, Dumfries ha dato segnali incoraggianti nella semifinale di Coppa Italia contro il Como, dimostrando di poter tornare utile soprattutto a gara in corso. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Rafa Leao: L’Asso nella Manica del Milan, il Numero 10 che Fa la Differenza nel CampionatoUno scatto e il tempo si piega: quando Rafa Leao prende palla, il campo sembra più largo, gli avversari più lenti, l’aria più tesa.

