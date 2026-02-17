Terra dei Fuochi | maxi operazione sequestra 11 aziende e 3 veicoli nel traffico illecito

Nell’ambito delle operazioni contro il traffico illecito, le forze dell’ordine hanno sequestrato 11 aziende e tre veicoli nella zona della Terra dei Fuochi. La causa è il sospetto di pratiche illegali nel settore dello smaltimento dei rifiuti e dell’industria parallela. Durante i controlli, sono stati trovati materiali e attrezzature non autorizzate in diversi stabilimenti, e un deposito di rifiuti tossici è stato scoperto in un’area di Arzano.

"> Controlli Ambientali in Campania: Focalizzazione su Scampia, Secondigliano e Arzano. Le operazioni di controllo ambientale continuano a intensificarsi nelle aree di Scampia, Secondigliano e Arzano. L’intervento della polizia metropolitana di Napoli si inserisce in un piano più ampio di contrasto ai reati ambientali, volto a garantire la salute pubblica e a proteggere l’ambiente. Questo sforzo è coordinato dal comandante Lucia Rea, in risposta agli indirizzi operativi stabiliti dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Terra dei Fuochi: maxi operazione sequestra 11 aziende e 3 veicoli nel traffico illecito. Terra dei Fuochi, sequestrati 3 veicoli e 11 aziende tra Scampia, Secondigliano e Arzano Nella zona della Terra dei Fuochi, la polizia ha sequestrato tre veicoli e undici aziende, dopo aver scoperto che molte di queste operavano senza le autorizzazioni necessarie. Terra dei Fuochi, sequestrati dalla Polizia metropolitana tre veicoli e 11 aziende La Polizia metropolitana di Napoli ha sequestrato tre veicoli e smantellato undici aziende sospettate di inquinare la Terra dei Fuochi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Terra dei Fuochi, stretta sui controlli: Prefettura e Camera di Commercio condividono una maxi banca dati con le forze dell’ordine; Terra dei Fuochi, al via la rimozione dei rifiuti in 17 siti del casertano e a Ponte Riccio; Salute, ambiente e diritto al lavoro nella Terra dei Fuochi, il 20 febbraio l'incontro ad Acerra (Na); Terra dei Fuochi, parte rimozione rifiuti in 17 siti del Casertano e a Ponte Riccio. Terra dei Fuochi, al via la rimozione dei rifiuti in 17 siti del casertano e a Ponte RiccioVadalà: Già smaltite oltre 2.200 tonnellate. Interventi per 6,4 milioni, 2,3 milioni per la maxi-discarica di Giugliano ... casertanews.it Terra dei Fuochi, parte rimozione rifiuti in 17 siti del Casertano e a Ponte RiccioSono partite le operazioni di rimozione e smaltimento dei rifiuti nei 17 siti del Casertano ricadenti nella Terra dei Fuochi, e individuati perché contaminati dal punto di vista ambientale dal Commiss ... ansa.it https://www.tvcampiflegrei.it/terra-dei-fuochi-sequestrati-dalla-polizia-metropolitana-di-napoli-3-veicoli-e-11-aziende-durante-le-attivita-di-controllo-ambientale-tra-scampia-secondigliano-e-arzano/ facebook