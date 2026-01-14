Parma Cuesta esce allo scoperto | Ecco perché ha giocato Rinaldi la scelta nasce da questa cosa

Dopo il pareggio tra Napoli e Parma, Carlos Cuesta ha commentato le ragioni della scelta di far giocare Rinaldi, spiegando i fattori che hanno influenzato la decisione. Le sue dichiarazioni, rilasciate a DAZN, offrono un’analisi chiara e diretta sulla strategia della squadra in questa occasione. Di seguito, un approfondimento sulle motivazioni e le considerazioni del difensore colombiano.

Napoli-Parma, le formazioni ufficiali: le scelte di Conte e Cuesta facebook

#Cuesta, Napoli-Parma e #Conte out: "Riferimento assoluto, ma non so quanto influenza la squadra..." x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.