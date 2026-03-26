Napoli il ‘derby’ tra Hojlund e Elmas va al primo | la Danimarca travolge la Macedonia

Nella partita di qualificazione mondiale, la Danimarca ha sconfitto la Macedonia del Nord con un punteggio di 4-0 al Parken Stadium di Copenhagen. Rasmus Hojlund ha segnato due reti, guidando la squadra alla finale playoff. Eljif Elmas ha disputato l’intera gara senza riuscire a incidere sul risultato. La sfida ha visto i danesi dominare nettamente l’incontro.

Rasmus Hojlund trascina la Danimarca in finale playoff mondiale: al Parken Stadium di Copenhagen gli scandinavi demoliscono la Macedonia del Nord con un poker che non ammette repliche, mentre Eljif Elmas gioca tutta la partita senza incidere. Nessun gol nella serata di oggi, ma cinque i gol dell’attaccante in tutte le qualificazioni per il Mondiale con al Danimarca. La sfida inizia bloccata sullo 0-0 nel primo tempo, ma la Danimarca trova subito la chiave tattica dopo l’intervallo. Al 49? Damsgaard sblocca il risultato, aprendo le porte a un secondo tempo devastante. Isaksen della Lazio firma una doppietta personale tra il 58? e il 59?, mentre Norgaard cala il poker al 76?. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, il ‘derby’ tra Hojlund e Elmas va al primo: la Danimarca travolge la Macedonia Articoli correlati Danimarca Macedonia, Hojlund ed Elmas rivali per un giorno: la sfida tra i due talenti del Napoli per il sogno MondialeCalciomercato Juve, Spalletti fa la lista della spesa: svelati i 3 grandi sogni del tecnico per l’estate! Rodri a sorpresa: «Mi resta un anno di... CorSport: “La Danimarca si aggrappa a Hojlund per il Mondiale, centrale in Nazionale come al Napoli”Rasmus Hojlund e Eljif Elmas si sfideranno nei play-off per i Mondiali 2026 rispettivamente con Danimarca e Macedonia del Nord. Tutto quello che riguarda Napoli il 'derby' tra Hojlund e Elmas... Temi più discussi: Il derby di Roma accende la 17ª giornata: sabato alle 18 luci su Formello. L’Inter ospita il Napoli Women, apre Genoa-Juventus; C'era una volta a Napoli il derby cittadino; Cagliari-Napoli, il derby di Rastelli tra Conte e Pisacane; I partenti delle batterie Derby 4 anni Maschi e Femmine di Napoli, tra i maschi al 2 Guglielmo Jet, tra le femmine al 6 Ginger Wise As. Bari-Carrarese, Rao contro Hasa: oggi il derby dei baby azzurri in serie BSi scrive Bari contro Carrarese, si legge Napoli contro Napoli. Oggi sul prato dello stadio San Nicola alle 15 va in scena il derby tra due gioiellini azzurri: sarà Emanuele Rao, ... ilmattino.it Napoli-Roma, il Maradona ospita il derby del SudDomenica sera, alle 20.45, lo stadio Diego Armando Maradona sarà teatro di un atteso scontro tra Napoli e Roma. La squadra partenopea, reduce dall'eliminazione in Coppa Italia, cerca un immediato ... it.blastingnews.com Romelu Lukaku non è tornato a Napoli, ma è rimasto in Belgio. L'attaccante belga doveva tornare a Napoli visto che in accordo con la Nazionale, aveva deciso di non giocare le 2 amichevoli e tornare ad allenarsi per rimettersi in forma. Oggi però il belga non facebook FOTO SHOW NM - Napoli, riaperto “Pintauro”, il reportage x.com