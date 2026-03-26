Danimarca Macedonia Hojlund ed Elmas rivali per un giorno | la sfida tra i due talenti del Napoli per il sogno Mondiale

In una partita tra la Danimarca e la Macedonia, i due calciatori del Napoli sono stati avversari sul terreno di gioco. Hojlund e Elmas hanno disputato la stessa gara, ognuno contribuendo con la propria prestazione. La sfida tra i due si è svolta durante il match, senza coinvolgere altre figure o elementi esterni. La partita ha rappresentato un momento di confronto diretto tra i due talenti.

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