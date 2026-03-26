La Danimarca si affida a Rasmus Hojlund per la qualificazione ai Mondiali 2026, dove il giocatore è considerato un elemento chiave sia nella Nazionale che nel club di club. Nella stessa fase, Eljif Elmas rappresenta la Macedonia del Nord, affrontando la Danimarca nei play-off. La sfida tra i due si svolgerà nel contesto delle qualificazioni per il prossimo torneo mondiale.

Rasmus Hojlund e Eljif Elmas si sfideranno nei play-off per i Mondiali 2026 rispettivamente con Danimarca e Macedonia del Nord. Il match si giocherà a Copenaghen dove, con la maglia del Napoli, entrambi hanno giocato in Champions League pareggiando 1-1. I due ora si ritroveranno contro, anche se i danesi sembrano essere favoriti. La Macedonia del Nord, però, vorrebbe fare la storia e arrivare per la prima volta a disputare una Coppa del Mondo. Hojlund e Elmas si sfidano ai play-off dei Mondiali. Il Corriere dello Sport scrive: Stavolta uno dei due sorriderà davvero, l’altro no. La pressione è soprattutto sulla Danimarca, che gioca in casa e si aggrappa anche ai gol di Hojlund per evitare brutte sorprese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - CorSport: “La Danimarca si aggrappa a Hojlund per il Mondiale, centrale in Nazionale come al Napoli”

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