Napoli – Fuorigrotta | spaccio nei giardini pubblici Carabinieri arrestano 28enne

Durante un controllo antidroga in via Cocchia a Fuorigotta, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 28 anni trovato in possesso di diverse dosi pronte alla vendita e di una somma di denaro contante. L’arresto è avvenuto nei giardini pubblici della zona, dove si svolgevano attività di spaccio. La sostanza e i soldi sono stati sequestrati dai militari.

Controllo antidroga in via Cocchia: 28enne fermato con dosi pronte alla vendita e contanti, scatta l’arresto.. I carabinieri del Nucleo Operativo di Bagnoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio V. A., 28enne della zona, già noto alle forze dell’ordine. Siamo in via Cocchia, i carabinieri impiegati in un servizio antidroga vedono un uomo che palesemente agitato si guarda intorno. E’ seduto sulle panchine di un giardino pubblico e le gambe non riescono a stare ferme. I militari si avvicinano, lo vogliono identificare. L’atteggiamento non convince. Parte il controllo. Addosso 15 grammi di droga già suddivisa per la vendita e 740 euro in contante ritenuto provento dell’attività illecita. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli – Fuorigrotta: spaccio nei giardini pubblici. Carabinieri arrestano 28enne Articoli correlati Napoli- Stella: spaccio nei bassi del quartiere. Carabinieri arrestano una donna 38enneNapoli, quartiere Stella: 38enne arrestata per spaccio di hashish, sequestrati 700 euro Siamo nel quartiere Stella a Napoli. Napoli: studente spagnolo rapinato a Corso Umberto. I carabinieri arrestano 28enneUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Napoli Fuorigrotta spaccio nei giardini... Discussioni sull' argomento Droga, smantellata la storica piazza di 111 al rione Berlingieri: 11 arresti; Tangenziale di Napoli, incidente prima del tunnel Solfatara: traffico in direzione Fuorigrotta. Fuorigrotta, spaccio nei giardini pubblici: carabinieri arrestano 28enneAddosso 15 grammi di droga già suddivisa per la vendita e 740 euro in contanti ... msn.com Si spaccia nei giardini pubblici di FuorigrottaConsiglio comunale, quartieri, tribunale, strade. Essere presenti è un mestiere, non un’opzione. Con due caffè al mese sostieni il presidio locale e chi racconta ciò che ti riguarda davvero. Il ... napolitoday.it A #Napoli cresce il numero di casi di epatite A: sono 43 i pazienti ricoverati al Cotugno. Le autorità sanitarie monitorano la situazione e invitano alla prudenza. Fondamentali igiene, acqua sicura e attenzione agli alimenti per prevenire nuovi contagi in città. - facebook.com facebook Il bimbo morto a #Napoli dopo un trapianto sbagliato. Due dei medici del #Monaldi sono indagati, anche per falso: per la procura avrebbero modificato la cartella clinica del piccolo Domenico. #Tg1 Claudia Antinoro x.com