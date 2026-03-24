Romelu Lukaku non parteciperà alle prossime partite amichevoli della Nazionale Belga contro Stati Uniti e Messico. La decisione è stata annunciata dal team nazionale belga, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle eventuali conseguenze. La notizia ha suscitato sorpresa tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, considerando il ruolo del giocatore nella rosa.

Romelu Lukaku non prenderà parte alle prossime amichevoli della Nazionale Belga contro Stati Uniti e Messico. L’attaccante del Napoli ha infatti deciso di rientrare in Italia per lavorare sulla propria condizione fisica, in vista del finale di stagione. Una scelta condivisa con lo staff medico e comunicata ufficialmente sia dal club partenopeo che dalla federazione belga. L’obiettivo di Lukaku e compagni è chiaro: puntare a mettere pressione all’Inter il più possibile e fino alla fine. La decisione di Lukaku nasce dalla volontà di presentarsi al meglio nelle ultime decisive settimane di campionato. L’attaccante belga, assente per praticamente tutta la stagione azzurra, preferisce concentrarsi su un programma di allenamento personalizzato piuttosto che prendere parte agli impegni internazionali che rischierebbero di causargli una ricaduta. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, colpo di scena Lukaku: l’annuncio del Belgio spiazza tutti!

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