Questa mattina in Prefettura a Napoli si è svolto un confronto tra le autorità e i cittadini di Bagnoli. Le proteste degli ultimi giorni avevano acceso i riflettori sui lavori in corso in vista dell’America’s Cup 2027. L’incontro è servito per ascoltare le preoccupazioni e chiarire i prossimi passi. Nessuna decisione definitiva, ma si è promesso un dialogo aperto e continuo.

Dopo le proteste degli ultimi giorni a Bagnoli si è tenuto in Prefettura a Napoli un incontro dedicato ai lavori in corso a Bagnoli in vista degli eventi dell’America’s Cup 2027. Al tavolo, convocato dal prefetto Michele Di Bari, hanno partecipato i comitati cittadini, il Comune, il commissariato straordinario di Bagnoli Coroglio e le forze dell’ordine. Il prefetto ha chiarito che la sospensione dei cantieri presenta difficoltà, perché esistono contratti già sottoscritti e scadenze precise, ma ha ribadito la volontà di mantenere aperto il confronto con i cittadini. L’obiettivo, ha spiegato, è ascoltare le ragioni dei comitati e approfondire le criticità segnalate sul territorio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Lavori a Bagnoli per l'America's Cup, incontro in Prefettura: "Confronto aperto con i cittadini"

La rete di cittadini di Bagnoli non si presenterà oggi alla riunione in Prefettura sull’America’s Cup.

