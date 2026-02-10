Lavori a Bagnoli per l’America’s Cup incontro in Prefettura | Confronto aperto con i cittadini
Questa mattina in Prefettura a Napoli si è svolto un confronto tra le autorità e i cittadini di Bagnoli. Le proteste degli ultimi giorni avevano acceso i riflettori sui lavori in corso in vista dell’America’s Cup 2027. L’incontro è servito per ascoltare le preoccupazioni e chiarire i prossimi passi. Nessuna decisione definitiva, ma si è promesso un dialogo aperto e continuo.
Dopo le proteste degli ultimi giorni a Bagnoli si è tenuto in Prefettura a Napoli un incontro dedicato ai lavori in corso a Bagnoli in vista degli eventi dell’America’s Cup 2027. Al tavolo, convocato dal prefetto Michele Di Bari, hanno partecipato i comitati cittadini, il Comune, il commissariato straordinario di Bagnoli Coroglio e le forze dell’ordine. Il prefetto ha chiarito che la sospensione dei cantieri presenta difficoltà, perché esistono contratti già sottoscritti e scadenze precise, ma ha ribadito la volontà di mantenere aperto il confronto con i cittadini. L’obiettivo, ha spiegato, è ascoltare le ragioni dei comitati e approfondire le criticità segnalate sul territorio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Approfondimenti su Bagnoli America’s Cup
America’s Cup, vertice in Prefettura: tavolo di confronto con i comitati su Bagnoli
America’s Cup: rete cittadini Bagnoli non andrà alla riunione oggi in Prefettura
La rete di cittadini di Bagnoli non si presenterà oggi alla riunione in Prefettura sull’America’s Cup.
Ultime notizie su Bagnoli America’s Cup
Argomenti discussi: America’s Cup, l’ipoteca sul futuro di Bagnoli; Lavori America's Cup, polveri sottili nell'aria di Bagnoli: i dati Arpac; Bagnoli, solo la piazza può fermare i lavori della vergogna; Coppa America a Bagnoli: tre mega-barriere (1.300 metri di scogli) per recintare 20 ettari di mare e ospitare scafi e superyacht.
Napoli, corteo raggiunge il cantiere dell'America's Cup: Raccolti campioni di terrenoIn migliaia hanno sfilato per le vie di Bagnoli raggiungendo via Coroglio, dove una delegazione di cittadini è entrata all'interno del cantiere dove si sta costruendo il villaggio dell'America's Cup p ... msn.com
America’s Cup, il Comune di Napoli assicura: Per Bagnoli è un punto di partenza, non di arrivoIncontro in prefettura dedicato a Bagnoli, ai lavori della bonifica e alla Coppa America. Aperto anche ai comitati cittadini, alcuni di questi hanno però disertato l'invito. Presenti il prefetto Miche ... dire.it
+++ La decisione sui lavori di Bagnoli dopo l'incontro in Prefettura - facebook.com facebook
Prefetto Napoli, i cittadini di Bagnoli vogliono notizie, tavolo periodico. "Stop lavori difficile, ci sono contratti con penali" #ANSA x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.