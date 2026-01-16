Gianni Morandi la casa in collina a Bologna | l' orto la cucina in pietra il living con camino il nido d' amore con Anna Dan

Gianni Morandi, artista di lungo corso e icona della musica italiana, vive a Bologna in una casa in collina. L’abitazione, caratterizzata da un orto, una cucina in pietra e un soggiorno con camino, rappresenta un rifugio di semplicità e calore. Qui, Morandi condivide momenti di tranquillità con Anna Dan, lontano dai riflettori. La sua dimora riflette l’equilibrio tra una vita privata serena e una carriera musicale ricca di successi.

Gianni Morandi è uno dei simboli della musica italiana: una carriera iniziata negli anni Sessanta e giunta ormai a oltre sessant'anni di successi, con milioni di dischi venduti, concerti memorabili e un ruolo di primo piano nella cultura pop italiana. Oggi venerdì 16 gennaio, alle ore 20.40, sarà super ospite di Gerry Scotti che torna con un nuovo appuntamento de "La Ruota dei Campioni" su canale 5. A 80 anni compiuti, Morandi continua a essere un personaggio amatissimo dal pubblico e non solo per la sua musica, ma anche per il modo genuino con cui condivide la propria vita quotidiana sui social.

