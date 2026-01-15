Dai cori al cuore | ultimo appuntamento della rassegna con il Women Ensemble

Domenica 18 gennaio, presso la chiesa San Paolo, si svolge l’ultimo evento della rassegna musicale “Dai cori al cuore” con il Women Ensemble. Un’occasione per ascoltare un ensemble femminile che propone un programma dedicato alla musica corale. L’appuntamento rappresenta la conclusione di una serie di eventi pensati per valorizzare il talento vocale e la musica corale.

Domenica 18 gennaio, la chiesa San Paolo ospita l’ultimo appuntamento della rassegna musicale “Dai cori al cuore”. Il concerto, dal titolo “Le voci illuminano il silenzio”, vedrà protagonista il Coro Città di Riccione Women Ensemble diretto dal maestro Marco Galli, con la partecipazione della pianista e solista Maura Miceli. Il programma spazierà tra composizioni classiche, sacre e autori contemporanei, offrendo un’esperienza sonora capace di unire spiritualità e raffinata eleganza. . 🔗 Leggi su Riminitoday.it

