Tutta l’arte raccontata da sei artisti della Biennale Giovani

Tutto l’arte raccontata da sei giovani artisti della Biennale offre un percorso espositivo che integra pittura, scultura, fotografia e grafica. La mostra mette in luce la varietà e la profondità della ricerca artistica contemporanea, offrendo uno sguardo diretto sulle espressioni più innovative emergenti nel panorama attuale. Un’occasione per approfondire le tendenze e le pratiche che definiscono la scena artistica giovane e vivace.

Un percorso espositivo che intreccia pittura, scultura, fotografia e grafica e che testimonia la vitalità della ricerca artistica contemporanea. Una selezione di opere di 6 autori italiani e internazionali provenienti dall'11esima edizione della Biennale Giovani di Monza. È quanto propone la mostra appena inaugurata nello spazio espositivo Manzoni16, in via Manzoni a Monza: aperta ufficialmente al pubblico venerdì sera e curata dal critico brianzolo Alberto Moioli, l'iniziativa permetterà di scoprire fino al 27 febbraio alcuni dei giovani artisti, selezionati dalle principali Accademie di Belle Arti italiane, che hanno preso parte all'ultima Biennale cittadina, che si è chiusa di recente, nel Belvedere della Villa Reale, sotto la direzione di Daniele Astrologo Abadal.

