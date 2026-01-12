Dj producer e artisti della scena elettronica ogni domenica mattina a Milano tra musica e divertimento

Ogni domenica mattina a Milano, DJ, producer e artisti della scena elettronica si incontrano tra musica e socialità. Dal 18 gennaio al 22 marzo, presso lo spazio Vapore 128 alla Fabbrica del Vapore, nasce un nuovo format che combina musica, cibo e divertimento, offrendo un’occasione per vivere momenti di relax e intrattenimento nel cuore della città.

Dal 18 gennaio al 22 marzo nello spazio Vapore 128, alla Fabbrica del Vapore, arriva un nuovo format dedicato alla musica, al cibo e al divertimento.Il progetto di Radio m2o Morning Club porta per cinque domeniche mattina la musica del soft clubbing con dj, producer e artisti della scena.

