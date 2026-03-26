Musica e Solidarietà a Genzano XVI edizione ‘Rock per un bambino’

Il 9 maggio si terrà a Genzano la sedicesima edizione di “Rock per un bambino”, un evento musicale dedicato alla solidarietà nei Castelli Romani. La manifestazione coinvolge diversi artisti e si svolge in una location all'aperto. L'iniziativa ha l'obiettivo di raccogliere fondi per sostenere progetti a favore dei bambini. La partecipazione è aperta al pubblico e l’ingresso è gratuito.

(Adnkronos) – La solidarietà torna a far battere il cuore dei Castelli Romani. Il 9 maggio, al Palacesaroni di Genzano, si accenderanno i riflettori sulla XVI edizione di 'Rock per un bambino', l’evento benefico diventato ormai un appuntamento fisso per la musica italiana e la raccolta fondi a favore dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Nato nel 2009 da un’idea di Luca Guadagnini e di sua moglie Genni, il progetto trasforma ogni anno il ricordo della piccola Aurora, scomparsa prematuramente a causa di un tumore infantile, in una grande festa collettiva. Grazie all’impegno dell’Associazione Aurora Music Rock, la... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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