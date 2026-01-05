Arte e solidarietà per celebrare l' inclusione al via la XVII edizione di Danza e Musica oltre le barriere

È partita la XVII edizione di Danza e Musica oltre le barriere, un evento dedicato all’inclusione sociale attraverso l’arte. Una manifestazione che mette in luce il talento di artisti disabili, promuovendo solidarietà e rispetto. Attraverso performance di danza e musica, si rafforza il messaggio di abbattere ogni limite, valorizzando le capacità di tutti e favorendo un dialogo aperto e rispettoso.

Un'occasione unica per celebrare l'inclusione sociale, la solidarietà e il talento artistico, mettendo in scena una serie di performance di artisti disabili, che con la loro passione e determinazione abbatteranno ogni barriera. Si terrà il 9 gennaio alle 10.00 la XVII edizione di "Danza e Musica.

