Il Museo della Battaglia ha suscitato polemiche dopo che il tribunale amministrativo ha respinto un ricorso contro un provvedimento comunale. Secondo il Comune, non ci sono state responsabilità o errori procedurali, ma si tratta di un'interpretazione più ampia della normativa vigente. Il responsabile del museo ha contestato questa posizione, definendola poco convincente.

di Claudio Roselli "Il Comune non ha colpe, né vi sono stati errori di procedura, ma soltanto una lettura estensiva e non restrittiva del dettato normativo". Così Alessandro Polcri, sindaco di Anghiari, sulla vicenda legata alla direzione scientifica del Museo della Battaglia e di Anghiari. Riassumendo in breve i fatti, al termine della selezione pubblica per un incarico della durata di diciotto mesi, con tanto di valutazione dei titoli e di colloquio conoscitivo, la commissione deputata alla scelta del candidato aveva indicato in Gregorio Maria Mattei la figura più meritevole della titolarità della direzione, assegnando a quest’ultimo 24 punti contro i 22,5 della seconda classificata, Benedetta Spadaccini, che ha presentato ricorso al Tar della Toscana, vedendo accolte le proprie istanze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Museo della Battaglia. Polcri non ci sta: "Comune senza colpe nonostante il Tar"

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