Battaglia legale per il territorio Eolico e agrivoltaico udienza al Tar Il Comune si costituisce in giudizio
Il Comune di Grosseto ha deciso di opporsi in tribunale contro un progetto di parco eolico e agrivoltaico che minaccia un’area naturale di grande valore nella Maremma. La causa nasce dall’intenzione di proteggere un paesaggio considerato ancora incontaminato, che rischia di essere compromesso dagli impianti energetici. Durante l’udienza al Tar, il Comune ha presentato le proprie ragioni, sostenendo la tutela del territorio.
Il Comune si prepara a difendere in tribunale uno dei territori ritenuti più preziosi e integri della Maremma. Domani, infatti, al Tar ci sarà l’udienza relativa ai ricorsi presentati da alcune aziende contro il vincolo paesaggistico riconosciuto dalla Regione Toscana per l’area di Montauto. Il Comune ha deciso di costituirsi in giudizio per sostenere la legittimità del provvedimento e tutelare un’area considerata di straordinario valore ambientale e paesaggistico. I ricorsi sono stati presentati da soggetti interessati alla realizzazione di impianti di grandi dimensioni legati all’ agrivoltaico e all’ eolico, con interventi di scala industriale previsti in una zona caratterizzata da una quasi totale assenza di urbanizzazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
