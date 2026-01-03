Malore improvviso mentre fa jogging | muore davanti all’ufficio dell’Asl

Un malore improvviso ha causato la morte di M.S., 78 anni, mentre faceva jogging davanti agli uffici dell’Azienda Sanitaria Locale in via Vallone, Maddaloni. L’episodio si è verificato ieri pomeriggio e, nonostante l’intervento dei soccorritori, non è stato possibile salvarlo. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, che si interroga sulle cause di un evento così improvviso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un malore improvviso e fatale ha stroncato ieri pomeriggio M.S., 78 anni, proprio di fronte agli uffici dell'Azienda Sanitaria Locale in via Vallone, a Maddaloni. L'uomo si è accasciato a terra intorno alle 14:30, mentre si trovava all'esterno della struttura. Immediata è stata la chiamata al 118. Sul posto sono giunti in pochi minuti i sanitari del servizio di emergenza, che hanno tentato di rianimare il pensionato praticando il massaggio cardiaco e tutte le manovre di primo soccorso. Nonostante gli sforzi, ogni tentativo è risultato purtroppo inutile. Dopo un intervento durato diversi minuti, i medici hanno constatato il decesso, verosimilmente causato da un arresto cardiaco improvviso.

