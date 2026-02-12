Carambola tra due auto e un camion in A14 | uomo muore nella vettura ribaltata in terza corsia

Un uomo ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto questa sera lungo l’autostrada A14, tra Cesena Nord e Forlì. La vettura su cui viaggiava si è ribaltata in terza corsia dopo uno scontro con un camion e un’altra auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. La carreggiata è rimasta chiusa temporaneamente per permettere i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti. La polizia sta lavorando per chiarire le cause dell’incidente.

Ha avuto un esito mortale il drammatico incidente che si è verificato nella prima serata lungo l'autostrada A14, nel tratto compreso tra Cesena Nord e Forlì nella carreggiata nord. Alle 19.30 circa di giovedì sera, si è verificato l'incidente che ha visto il coinvolgimento di due autovetture e un autoarticolato. Un uomo è deceduto nell'impatto, all'interno di una macchina che ha terminato la sua corsa ribaltata in terza corsia, una Opel Corsa. A perdere la vita è stato un uomo di 65 anni. Ferite di media gravità per altre due donne, di 53 e 63 anni, entrambe portate al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena dalle ambulanze del 118.

