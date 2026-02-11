roma termini scippato ex presidente del benetton rugby

Un ex presidente del Benetton rugby è stato rapinato questa mattina a Roma Termini. L’uomo si trovava alla stazione con sua figlia, mentre prendevano un caffè al bar in attesa del treno. All’improvviso, è stato scippato di qualcosa. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Scippato alla stazione Termini. Vittima Amerino Zatta, ex presidente del Benetton rugby L’episodio è avvenuto sabato scorso, quando l’ex dirigente dei Leoni stava attendendo di tornare a casa. Era giunto nella Capitale dove ha assistito alla vittoria dell’Italia sulla Scozia (18-15) nella prima giornata del torneo del Sei Nazioni. La notizia è stata riportata da TrevisoToday. “Ero alla stazione con mia figlia – ha detto – stavo rientrando un’ora prima al bar della stazione, prendevamo un caffè in attesa del treno per rientrare. Praticamente sono stato scippato da questi ragazzotti, chiamiamoli così, o perlomeno da due persone che avevo visti prima e hanno sfilato da sotto il tavolino, come lo sanno fare soltanto loro, il mio zainetto con dentro l’iPad, il portafoglio e nel portafoglio ovviamente il passaporto e carte di credito. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

L’ex presidente del Benetton rugby, Amerino Zatta, è stato vittima di uno scippo alla stazione Termini.

