Moviola Italia Irlanda del Nord LIVE gli episodi dubbi della semifinale dei playoff Mondiali

Durante la semifinale dei playoff Mondiali tra Italia e Irlanda del Nord, sono stati rivisti diversi episodi tramite la moviola. Sono stati analizzati vari momenti del match, con alcuni decisioni che hanno suscitato discussioni sui video assistenti. La partita ha visto anche interventi specifici per verificare punizioni e falli, con l’obiettivo di chiarire le decisioni arbitrali prese in campo.

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