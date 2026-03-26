Italia Irlanda del Nord LIVE | alle 20 | 45 la semifinale dei playoff Mondiali

Alle 20:45 si svolge la semifinale dei playoff mondiali tra Italia e Irlanda del Nord. La partita si disputa nelle sedi di Stati Uniti, Canada e Messico, con l’Italia che cerca di ottenere l’accesso alla fase finale dei Mondiali estivi. La sfida rappresenta un passaggio importante per entrambe le squadre nel percorso di qualificazione. Durante l’incontro vengono seguiti aggiornamenti su cronaca, risultato e sintesi della partita.

Conceicao non ha dubbi: «Liverpool? So che si parla di un grande club, ma gioco già in un grande club dove sono felice!» Mercato Juve, restyling totale in estate! Un’intera formazione con le valigie in mano, ecco chi potrebbe dire addio ai bianconeri. Il punto nome per nome Calciomercato Inter: Thuram lascia i nerazzurri? Fissato il prezzo e perché il francese potrebbe davvero partire Calciomercato Roma: in arrivo un ‘fedelissimo’ di Gasperini? Può riabbracciare il suo mentore nella Capitale. Cosa sta succedendo Mercato Juve, restyling totale in estate! Un’intera formazione con le valigie in mano, ecco chi potrebbe dire addio ai bianconeri.... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Italia Irlanda del Nord LIVE: alle 20:45 la semifinale dei playoff Mondiali Articoli correlati Formazioni ufficiali Italia Irlanda del Nord: le scelte del ct Gattuso per la semifinale dei playoff MondialiMercato Juve, restyling totale in estate! Un’intera formazione con le valigie in mano, ecco chi potrebbe dire addio ai bianconeri. Leggi anche: LIVE Alle 20.45 Italia-Irlanda del Nord: Gattuso con Kean-Retegui. Minuto di raccoglimento per Savoldi ITALIE - IRLANDE DU NORD : Demi-Finales Barrages Qualifs Coupe du Monde de football 2026 Aggiornamenti e contenuti dedicati a Italia Irlanda del Temi più discussi: Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; Italia - Irlanda del Nord: come funzionano i ripescaggi per il Mondiale di Calcio 2026 e dove vedere la partita; Italia-Irlanda del Nord: allarme in difesa per Gattuso. La probabile formazione; Dove vedere Italia-Irlanda del Nord per le qualificazioni del Mondiale 2026. Italia-Irlanda del Nord live dalle 20.45, le formazioni ufficiali: Bastoni titolare, Retegui e Kean guidano l'attacco azzurroÈ il giorno. Il giorno in cui torna in campo l’Italia, e lo fa per giocarsi una qualificazione ai Mondiali che manca ormai da troppo. Quasi 12 anni fa l'ultima partita ... ilmattino.it Italia-Irlanda del Nord è anche un grande evento televisivo. Lo share degli ultimi playoffCi sarà tutta l'Italia collegata questa sera su Rai 1 per la partita che attende l'Italia, opposta all'Irlanda del Nord per il primo. tuttomercatoweb.com Italia-Irlanda del Nord diretta playoff Mondiali, segui la partita di oggi LIVE - facebook.com facebook #Italia-Irlanda del Nord: la probabile formazione azzurra, i dubbi di #Gattuso x.com