Tarantini Time Quotidiano Appuntamento con la cultura e il dibattito sull’innovazione a Mottola. Sabato 28 marzo, alle ore 18, nella sala convegni di via Vanvitelli, sarà presentato il libro “L’ora di intelligenza” di Cristiano Marti e Livio Tenerelli. L’iniziativa, promossa dalla sezione PD “David Sassoli”, offrirà un’occasione di confronto sui temi legati al rapporto tra scuola, educazione e nuove tecnologie, con particolare attenzione all’impatto dell’intelligenza artificiale. Nel corso dell’incontro gli autori dialogheranno con il pubblico, approfondendo i contenuti del romanzo e le questioni educative che attraversano la società contemporanea. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Mottola, presentazione del libro “L’ora di intelligenza”

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