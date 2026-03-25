Sabato 28 marzo alle 11 presso la Gipsoteca di Arte Antica all’interno dell’Università di Pisa si terrà la presentazione del libro intitolato 'La relazione medico-paziente al tempo dell’intelligenza artificiale', pubblicato dalla casa editrice Marchetti. L’evento si svolgerà in un contesto accademico, con un focus sulla tematica della relazione tra medici e pazienti in un’epoca dominata dall’intelligenza artificiale.

Sabato 28 marzo alle ore 11, presso la Gipsoteca di Arte Antica dell’Università di Pisa (piazza San Paolo all’Orto, 20) verrà presentato il libro 'La relazione medico-paziente al tempo dell’intelligenza artificiale', pubblicato da Marchetti Editore. Ne è l’autore il professor Marco Rossi, noto cardiologo pisano, che è stato docente dell’Ateneo pisano, con una carriera iniziata negli anni ottanta nella storica Clinica Medica Monasterio dell’Ospedale Santa Chiara di Pisa. Insieme all’autore del libro interverranno il professor Francesco Marcelloni, ordinario di Ingegneria Informatica dell’Ateneo pisano e Mons. Emanuele Morelli, direttore della Caritas Diocesana di Pisa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Presentazione del libro 'La relazione medico-paziente al tempo dell’intelligenza artificiale' alla Gipsoteca di Arte Antica

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