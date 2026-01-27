A Lanciano la presentazione del libro Digital profiling L' analisi dell' individuo tra metodologie tecniche e intelligenza artificiale di Antonio Teti
La presentazione del nuovo libro di Antonio Teti si terrà a Lanciano, presso la Sala Benito Lanci, sabato 31 gennaio alle 16. L'evento approfondisce temi di analisi digitale, metodologie e intelligenza artificiale, offrendo un’occasione per riflettere sulle tecniche di profilazione online e sul ruolo dell'IA nel mondo contemporaneo. Un momento di confronto dedicato a professionisti e appassionati interessati alle innovazioni nel settore digitale.
Sabato 31 gennaio, alle ore 16, nella Sala Benito Lanci di Lanciano (ex Casa di conversazione), si terrà la presentazione dell'ultimo libro di Antonio Teti, dal titolo “Digital profiling. L'analisi dell'individuo tra metodologie, tecniche e intelligenza artificiale" (edizione il Sole 24 ore).🔗 Leggi su Chietitoday.it
