A Lanciano la presentazione del libro Digital profiling L' analisi dell' individuo tra metodologie tecniche e intelligenza artificiale di Antonio Teti

La presentazione del nuovo libro di Antonio Teti si terrà a Lanciano, presso la Sala Benito Lanci, sabato 31 gennaio alle 16. L'evento approfondisce temi di analisi digitale, metodologie e intelligenza artificiale, offrendo un’occasione per riflettere sulle tecniche di profilazione online e sul ruolo dell'IA nel mondo contemporaneo. Un momento di confronto dedicato a professionisti e appassionati interessati alle innovazioni nel settore digitale.

