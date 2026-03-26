Motorola On air campagna per Moto G con Achille Lauro

Motorola ha lanciato una nuova campagna pubblicitaria dedicata alla famiglia di dispositivi Moto G, con Achille Lauro coinvolto come ambasciatore del marchio e direttore creativo. La campagna, attiva da oggi, si concentra sul tema dell'espressione di sé e della possibilità di reinventarsi mantenendo l'autenticità. Achille Lauro figura come protagonista di questa iniziativa, che comprende vari contenuti promozionali.

(Adnkronos) – Brand Ambassador ma anche creative director di una campagna che celebra l'espressione di sé e la possibilità di reinventarsi restando autentici: è a più livelli il ruolo di Achille Lauro nella nuova iniziativa di Motorola, da oggi on-air pensata per la famiglia dei dispositivi moto g. Un progetto – si spiega dal brand. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e Switch. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Per il saluto ad Achille le note di Achille Lauro che cantava con mammaIl dolore straziante dei genitori, il ricordo degli amici e quel brano di Achille Lauro che cantava a squarciagola con la mamma che ora accompagna la... Il Ministero della Cultura lancia l’app Musei Italiani: Achille Lauro e gli atleti uniti per la campagna FelicitàIl Ministero della Cultura presenta la piattaforma digitale Musei Italiani attraverso la campagna promozionale Felicità. MOTOROLA Achille Lauro entra nel mondo motorola E tu che fai, sali Contenuti utili per approfondire Achille Lauro Argomenti discussi: Motorola: nuovo spot tv, focus sulla Gen Z e investimenti pubblicitari 2026 in crescita del 30%. Motorola, On air campagna per Moto G con Achille Lauro'Il finale? Lo scegli tu', così la tecnologia l'espressione creativa. Il cantante è brand Ambassador ma anche creative director ... adnkronos.com ACHILLE LAURO e MOTOROLA di nuovo insieme: ‘Il finale? Lo scegli tu’Achille Lauro torna al centro della narrazione di Motorola, trasformando la campagna moto g in un esercizio di identità e immaginazione. T ... newsic.it