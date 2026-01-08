Per il saluto ad Achille le note di Achille Lauro che cantava con mamma
Un saluto a Achille, ricordando le note di Achille Lauro cantate con sua madre. Un momento di dolore e commozione, in cui i genitori, gli amici e tutti coloro che lo hanno conosciuto rendono omaggio a una vita breve ma intensa. Un saluto silenzioso, riflessivo, che testimonia l’affetto e il ricordo di un giovane scomparso troppo presto.
Il dolore straziante dei genitori, il ricordo degli amici e quel brano di Achille Lauro che cantava a squarciagola con la mamma che ora accompagna la bara per l'ultimo saluto. La Basilica di Sant'Ambrogio, dove si sono tenuti i funerali di Achille Barosi, una delle giovani vittime della tragedia di capodanno a Crans-Montana, è piena. Soprattutto di ragazzi e ragazze, alcuni ancora con la cartella, arrivati direttamente dopo la giornata di scuola nel vicino liceo artistico Orsoline San Carlo, dove poco prima delle esequie si era recato anche il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara che ha chiesto di accertare al più presto la verità su quanto successo quella notte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
