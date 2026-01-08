Un saluto a Achille, ricordando le note di Achille Lauro cantate con sua madre. Un momento di dolore e commozione, in cui i genitori, gli amici e tutti coloro che lo hanno conosciuto rendono omaggio a una vita breve ma intensa. Un saluto silenzioso, riflessivo, che testimonia l’affetto e il ricordo di un giovane scomparso troppo presto.

Il dolore straziante dei genitori, il ricordo degli amici e quel brano di Achille Lauro che cantava a squarciagola con la mamma che ora accompagna la bara per l'ultimo saluto. La Basilica di Sant'Ambrogio, dove si sono tenuti i funerali di Achille Barosi, una delle giovani vittime della tragedia di capodanno a Crans-Montana, è piena. Soprattutto di ragazzi e ragazze, alcuni ancora con la cartella, arrivati direttamente dopo la giornata di scuola nel vicino liceo artistico Orsoline San Carlo, dove poco prima delle esequie si era recato anche il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara che ha chiesto di accertare al più presto la verità su quanto successo quella notte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Per il saluto ad Achille le note di Achille Lauro che cantava con mamma

Leggi anche: Le note di Achille Lauro per l'addio ad Achille Barosi

Leggi anche: Crans-Montana, lo struggente omaggio della famiglia di Achille Barosi sulle note di Achille Lauro – Il video

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Milano, addio ad Achille Barosi: l'ultimo saluto con Perdutamente, la canzone di Achille Lauro; Crans-Montana, lo struggente omaggio della famiglia di Achille Barosi sulle note di Achille Lauro - Il video; Achille Barosi e Chiara Costanzo, folla a Milano per i funerali delle vittime di Crans-Montana; Le note di Achille Lauro per l'addio ad Achille Barosi.

Milano, addio ad Achille Barosi: l'ultimo saluto con "Perdutamente", la canzone di Achille Lauro - Un mazzo di rose bianche, un lungo applauso e le note di “Perdutamente”: così Milano ha dato l'ultimo saluto a una delle sei vittime del rogo di Capodanno ... msn.com