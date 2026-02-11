Lusso in maschera alla concessionaria Clas

Da pisatoday.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 14 febbraio, la concessionaria Clas di Ospedaletto si trasforma in una festa di Carnevale. Dalle ore 16, clienti e passanti sono invitati a partecipare a un pomeriggio in maschera tra musica, colori e allegria. L’evento mira a portare un po’ di festa nel centro commerciale, con tante maschere e divertimento per grandi e piccini.

Festa in maschera nei locali della concessionaria Clas di Ospedaletto sabato 14 febbraio dalle ore 16 per un pomeriggio nel segno dell'atmosfera del Carnevale.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Clas Concessionaria

Clausole vessatorie e pubblicità ingannevoli, maxi multa alla concessionaria d'auto di Roma

L’Antitrust ha multato con 800 mila euro il Gruppo Italia Vendita Auto, coinvolto nelle concessionarie Roma Auto e Jazzoni.

Guida alla scelta della migliore maschera per le labbra

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Clas Concessionaria

Argomenti discussi: Jandeluvio al Carnascèr de Vic il 17 febbraio.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.