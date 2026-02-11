Lusso in maschera alla concessionaria Clas

Sabato 14 febbraio, la concessionaria Clas di Ospedaletto si trasforma in una festa di Carnevale. Dalle ore 16, clienti e passanti sono invitati a partecipare a un pomeriggio in maschera tra musica, colori e allegria. L’evento mira a portare un po’ di festa nel centro commerciale, con tante maschere e divertimento per grandi e piccini.

Festa in maschera nei locali della concessionaria Clas di Ospedaletto sabato 14 febbraio dalle ore 16 per un pomeriggio nel segno dell'atmosfera del Carnevale.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su Clas Concessionaria Clausole vessatorie e pubblicità ingannevoli, maxi multa alla concessionaria d'auto di Roma L’Antitrust ha multato con 800 mila euro il Gruppo Italia Vendita Auto, coinvolto nelle concessionarie Roma Auto e Jazzoni. Guida alla scelta della migliore maschera per le labbra Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Clas Concessionaria Argomenti discussi: Jandeluvio al Carnascèr de Vic il 17 febbraio. LUSSO IN MASCHERA BY CLAS Concessionaria CLAS- Via Antonio Meucci 2/A – Ospedaletto 14 febbraio 2026 Ore 16:00 Maschere del 1700, divertimento e tanta voglia di stare insieme ti aspettano per una festa speciale all’insegna dell’epoca d - facebook.com facebook

