Oltre alla MotoGP, questo weekend comincia in Thailandia anche il Mondiale Moto3 2026 con un grande favorito e tanti possibili antagonisti nella corsa al titolo. In sede di presentazione l’uomo da battere non può che essere Maximo Quiles, terzo classificato nella sua stagione da rookie e nuovo punto di riferimento della categoria in assenza di Josè Antonio Rueda e Angel Piqueras (campione e vice-campione iridato nel 2025). Il giovane talento spagnolo del team Aspar ha dimostrato qualità importanti al debutto in Moto3, ottenendo tre vittorie e nove podi dopo aver dovuto saltare ben quattro dei primi cinque Gran Premi (per limite minimo d’età e poi causa infortunio). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto3, Maximo Quiles in pole position per il Mondiale 2026. Le ambizioni degli azzurri

BAFTA 2026 Longlist | One Battle After Another, Hamnet e Sinners in Pole PositionLa British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) ha pubblicato la longlist per i Film Awards 2026 (per i film del 2025), con un totale di 15...

Leggi anche: Pisa, per il dopo Gilardino in pole position c’è Giampaolo

Temi più discussi: Moto3, Test Jerez, Giorno 2: I team Aspar, CIP e Leopard si distinguono prima di partire…; MotoGP | Il Motomondiale in città è realtà: dal 2027 il Gran Premio d’Australia si correrà ad Adelaide; MotoGp, Alex Marquez lascerà il Gresini? C’è la tentazione Ktm; Moto2, Escrig vola sotto il record del tracciato a Jerez, lo incalza Vietti 2°.

Moto3 | GP Portogallo 2025: Maximo Quiles conquista in solitaria il terzo successo stagionaleLa presenza di numerosi sostituti permette al pubblico di avere un assaggio di quella che sarà la Moto3 2026. Già, perché Quiles non è il solo pilota ad aver brillato di luce propria durante questo ... p300.it

Moto3, Maximo Quiles salta il GP Qatar per infortunio: le newsNiente GP del Qatar per Maximo Quiles. Il talento della Moto3, 5° al debutto nel Mondiale nello scorso GP ad Austin, si è procurato una frattura al pollice destro in allenamento e per questo non ha ... sport.sky.it

Gli auguri fatti su Instagram da Maximo Quiles al suo maestro Marc Marquez, con una foto datata 2013, prima stagione MotoGP. #MemasGP #MGP #MotoGP #Motomondiale #MaximoQuiles #Quiles #MarcMarquez #Marquez #MarcMarquez93 #MM93 - facebook.com facebook

Moto3, Maximo Quiles domina l'ultima giornata di test a Jerez #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP x.com