Un solidissimo Daniel Holgado ha vinto il Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale di Moto2 2026. Sul tracciato di Goiania, dominato dal sole e da temperature elevate (30° per quanto riguarda l’atmosfera e 51° sull’ asfalto) abbiamo assistito ad una gara intensa e ricca di spunti con un duello finale emozionante che ha deciso tutto. Lo spagnolo Daniel Holgado (CFMoto Aspar) ha centrato il successo con un margine di vantaggio di 1.2 secondi sul connazionale Daniel Munoz (Kalex Italtrans) mentre completa un podio tutto iberico Manuel Gonzalez (Kalex LiquiMoly Dynavolt) a 3.9. Quarta posizione per l’ennesimo spagnolo Alex Escrig (Forward Klint) a 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto2, Daniel Holgado vince a Goiania in un festival spagnolo. Arbolino e Vietti nella top10

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